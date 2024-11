Calcio a 5 Serie A2 Elite – Saviatesta, il cuore oltre l’ostacolo. Venerdì trasferta a Campo Ligure

MANTOVA La settima giornata del campionato di Serie A2 Elite, girone A, si completerà oggi pomeriggio con l’ultimo match tra MestreFenice e Leonardo. Un successo riporterebbe i lagunari al terzo posto, dietro la coppia di testa formata da Sporting Altamarca e Saviatesta. La squadra virgiliana ha superato indenne un turno di campionato molto complicato, vuoi per il valore dell’avversario (il Pordenone), vuoi per l’emergenza determinata da squalifiche e infortuni. Nella situazione di grande difficoltà è emersa tutta la classe di Wilde, che ha preso per mano i compagni e segnato la doppietta decisiva. Dopo il weekend di riposo, i ragazzi di mister Milella torneranno domani al lavoro per preparare il match di venerdì sera, a Campo Ligure (ore 20.30), contro il CDM Futsal per il quale torneranno a disposizione Grosso e Donadoni.