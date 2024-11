Ciclismo – Sfilata di campioni alla festa dell’Fci Mantova

BAGNOLO SAN VITO Entusiasmo alle stelle per una stagione vissuta da protagonisti: questo ha fatto da sfondo ieri pomeriggio al Pala San Vito di Bagnolo San Vito della Festa di fine stagione, per il settore strada e pista, allestita dal Comitato provinciale Fci. Numerosi gli addetti ai lavori presenti per un momento che ha assunto un valore umano maggiore, in quanto prima di entrare nel vivo della manifestazione si è ricordata la figura del vice presidente, Lido Baracca, recente scomparso. Prima della cerimonia di consegna dei vari riconoscimenti, il presidente provinciale Fausto Armanini, che era affiancato dai suoi collaboratori Giorgio Papa, Luca Penitenti e Adriano Roverselli, ha tracciato un bilancio della stagione.

Un bilancio estremamente positivo che conferma l’ottimo lavoro predisposto con l’aiuto delle società affiliate e soprattutto che il ciclismo mantovano merita il prestigio che gli viene riconosciuto anche a livello regionale e nazionale.

Ad applaudire i protagonisti del pomeriggio vi erano il presidente della Provincia Carlo Bottani, l’assessore allo sport del Comune di Bagnolo San Vito Cristian Landini, il commissario dell’Fci Liguria Corrado Lodi e il componente della commissione vigilanza Fci professionisti, Gianfranco Allegretti.

La cerimonia di premiazione si è aperta con la consegna dei riconoscimenti ai campioni provinciali, poi si è passati ai vincitori del Memorial “Damiano Darra”, alla presenza del fratello Raffaele, e del Gp Allgor, con la presenza del patron Giovanni Santella. Un premio speciale è andato agli atleti che hanno indossato la maglia di campione regionale e quella tricolore; poi si sono assegnati il Trofeo Fci a Giancarlo Pellegri e il Trofeo Lido Baracca a Simone Pezzini.