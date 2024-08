A Castel Goffredo arriva un punto d’ascolto per il lavoro e le imprese locali

CASTEL GOFFREDO – Nuova iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alfredo Posenato a favore del lavoro e delle imprese locali di Castel Goffredo. Le ferie estive sono infatti non solo il momento in cui ci si concede una pausa dal lavoro, ma anche l’occasione perfetta per riflettere sul proprio futuro professionale e imprenditoriale. Questo periodo di relax è ideale per analizzare la fattibilità dei propri sogni di cambiamento, tenendo conto delle opportunità offerte dal mercato e delle risorse disponibili. Per rispondere a queste esigenze, il Comune inaugura un servizio di tutoraggio dedicato a tutti i cittadini desiderosi di riflettere e confrontarsi, anche durante le vacanze, comodamente da sotto l’ombrellone. Il servizio, senza costi di consultazione, è disponibile sia telefonicamente che in videoconferenza. Il nuovo servizio comunale ambisce a diventare un punto di riferimento per cittadini e imprenditori locali, facilitando l’accesso a supporto a risorse essenziali qual è il denaro per fare impresa. In linea con l’idealità di sviluppare un tessuto sociale ed economico resiliente e responsabile. L’obiettivo è offrire assistenza personalizzata per sostenere le sfide quotidiane e le ambizioni imprenditoriali. “Ci proponiamo – spiega il sindaco – come catalizzatori di un cambiamento positivo, mettendo a disposizione della nostra comunità un tutor locale dedicato. Questo servizio fa parte di una visione più ampia che pone il benessere finanziario e sociale di cittadini e cittadine di Castel Goffredo al centro delle nostre attività. Aspiriamo a essere il principale punto di contatto per chi cerca orientamento e supporto finanziario, promuovendo un approccio al sostegno che sia inclusivo, sostenibile e attento alle esigenze di ciascun individuo”. Per maggiori informazioni e per aderire al programma, visitare l’area dedicata a questa iniziativa sul sito web del comune nell’area “Punto d’ascolto del Microcredito” o al link diretto https://microcredito.comune.castelgoffredo.mn.it.