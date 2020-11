Suzzara, la rotatoria di Viale Lenin approda in consiglio

SUZZARA Viabilità ed economia: saranno questi i due filoni trainanti del consiglio comunale di questa sera a Suzzara, che – per ovvi motivi legati al contenimento dei contagi da Covid-19 esplicitati nell’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – si svolgerà completamente in streaming, con portale d’accesso dal sito del comune per chi desiderasse assistere da casa alla seduta.

La convocazione del consiglio è prevista alle ore 21, con il question time che aprirà l’incontro. Sul tavolo del consiglio tre interpellanze da parte delle opposizioni. Il Gruppo Misto e il Movimento Cinque Stelle chiederanno numi all’assessore Raffaella Zaldini in merito all’installazione del Bici Point come stazione di appoggio sulla pista ciclabile della rete Euro-Velo 8, mentre la Lega interrogherà il vicesindaco e assessore al bilancio Tazio Tirelli sull’erogazione di contributo straordinario alle microimprese per il sostegno dell’emergenza Covid.

Alle 21.30 prenderà il via la discussione vera e propria dell’ordine del giorno: tra i punti che saranno portati a dibattimento dal sindaco Ivan Ongari l’approvazione dell’accordo da stipulare tra la città di Suzzara e la Provincia di Mantova sulla riqualificazione della rotatoria dell’incrocio tra la Provinciale 50 e viale Lenin, la modifica del Dup, il documento unico di programma zio 2020-2022, per il programma biennale di acquisti di beni e servizi dai quarantamila euro in su e l’apposizione formale del vincolo di destinazione delle entrate per spese di investimento.

A chiudere le seduta quattro mozioni leghiste, di cui abbiamo abbondantemente raccontato nei giorni scorsi, e una dei consiglieri del Gruppo Misto Luisa Melli e Michele Zanardi sulla valutazione della messa in sicurezza delle aree cimiteriali di Suzzara e delle frazioni.

