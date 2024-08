Il Comune di Viadana mette all’asta oltre dieci proprietà: via alle offerte

VIADANA – Sono oltre dieci, tra aree, terreni e immobili, le proprietà comunali distribuite sul territorio di Viadana, messe in vendita all’asta dall’amministrazione Cavatorta. Le alienazioni, suddivise in due gruppi interessano per quanto riguarda la prima sezione, che parte da una base d’asta di circa 811mila e 398 euro, l’area comparto denominata Fenilrosso, gli spazi di via Baghella, la golena Cicognara, il garage di via Garibaldi e l’ex convitto San Martino. Nel secondo raggruppamento, che registra una base d’asta di 210mila e 518 euro, sono invece ricompresi il reliquato di via Turati, i reliquati di via Carrobbio, i reliquati di terreno di via Don Milani; il terreno golenale situato in località Cizzolo, l’unità immobiliare, ospitante degli appartamenti di via Magistrello e gli immobili contenenti sempre della abitazioni, ricavate nelle ex scuole di via Palazzo. A tal proposito gli uffici comunali informano che: «Chiunque abbia interesse all’acquisto, dovrà far pervenire la propria offerta, in plico debitamente chiuso e firmato sui lembi di chiusura, entro le 12 di venerdì 13 settembre mediante una delle seguenti modalità: per mezzo del servizio postale a mezzo raccomandata o posta celere; con agenzia di recapito autorizzata; mediante consegna a mano all’Ufficio Urp». La seduta pubblica per l’aggiudicazione provvisoria dei beni oggetto della vendita si terrà invece lunedì 16 settembre 2024 alle 10 nella sala consiliare del municipio.