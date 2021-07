A Castelbelforte nuove luci a led in via Campolungo: terminati i lavori

CASTELBELFORTE – Nell’ambito dell’ampio progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica di Castelbelforte, è stato completato il secondo stralcio di lavori in via Campolungo che fanno seguito a quelli precedentemente realizzati in via Ronchi.

Moderni corpi illuminanti a led garantiscono ora una migliore illuminazione e un grande risparmio nei consumi di energia. Pali aggiuntivi hanno infatti consentito di eliminare i tratti bui, in particolare sulle congiungenti con la strada provinciale 26 che conduce a Erbè, consentendo ai cittadini – come peraltro è già riscontrabile – di passeggiare in sicurezza anche nelle ore serali.

A beneficio di un contenimento dei costi, l’amministrazione fa inoltre sapere che si tratta di un importante intervento strutturale che porterà grandi benefici anche dal punto di vista ambientale. «Tale intervento – evidenzia il sindaco Massimiliano Gazzani – è stato realizzato a fronte di una specifica e più che comprensibile richiesta pervenutaci dai residenti delle vie più decentrate. Trattandosi di lotti abitativi sparsi nella periferia a nord-est del paese, si è voluto intervenire per illuminare luoghi bui anche ai fini della sicurezza. L’intervento di questo secondo stralcio ammonta a 38mila euro, recuperati dalle economie del lavoro di efficientamento di tutta l’illuminazione pubblica del paese, i cui lavori erano iniziati già nel corso del 2018». Il progetto, suddiviso in tre momenti, è venuto complessivamente a costare circa 110mila euro.

«La conclusione dei lavori – aggiunge il primo cittadino di Castelbelforte Massimiliano Gazzani – è dimostrazione dell’impegno costante dell’amministrazione per la riqualificazione degli spazi comunali, un impegno che nonostante le difficoltà dovute alla pandemia da Coronavirus stiamo portando avanti in risposta alle esigenze dei cittadini».

Matteo Vincenzi