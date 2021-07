A Borgo Virgilio sono aperte le domande per le iscrizioni ai servizi scolastici 2021-2022

BORGO VIRGILIO – Con riferimento all’anno scolastico 2021-2022, il Comune di Borgo Virgilio informa che entro il 31 luglio potranno essere presentate le domande di iscrizione ai servizi di trasporto, piedibus e pre post scuola, le richieste di agevolazione tariffaria (previa sottoscrizione Isee 2021) e le richieste di riduzione tariffaria (nel caso di più utenti nel nucleo iscritti agli stessi servizi). Le domande dovranno pervenire alla sede comunale tramite invio online allo Sportello Telematico polifunzionale (https://sportellotelematico.borgovirgilio.gov.it), accedendo con Spid o con CNS/CIE; invio all’indirizzo e-mail: istruzione.cultura@borgovirgilio.gov.it; consegna modulo cartaceo all’operatore Covid-19 presente all’ingresso del Comune (sede di Cerese, via Aldo Moro) dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.

Le istruzioni per le iscrizioni al servizio mensa e per la presentazione delle diete religiose/sanitarie, gestiti direttamente dalla Concessionaria del servizio di ristorazione, saranno fornite successivamente all’aggiudicazione del servizio (procedura di gara in corso di svolgimento).

Si avvisa, inoltre, che anche per il prossimo anno scolastico la fornitura dei libri di testo della scuola primaria avverrà mediante cedole librarie che verranno consegnate alle famiglie da parte dell’Istituto Comprensivo di Borgo Virgilio. Le famiglie sono pertanto invitate a prenotare direttamente i libri dal fornitore prescelto. Ulteriori informazioni al numero 0376/283022-57. (ma.vin.)