Appello dell’assessore De Corato alle Polizie locali: intensificare controlli durante ponte 1 maggio

MANTOVA – L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, rivolge un appello ai comandi di Polizia locale della Lombardia “affinché vigilino durante il ponte del primo maggio, così come fatto in modo eccellente durante le festività di Pasqua. Il loro ruolo è fondamentale nei prossimi tre giorni e all’avvio della cosiddetta ‘fase 2’ che comincerà il 4 maggio. Non deve passare tra i cittadini il messaggio ‘liberi tutti’. La ripartenza sarà graduale i controlli saranno quanto mai necessari. Inoltre, come assessorato regionale alla Sicurezza di Regione Lombardi abbiamo stanziato 464.000 euro per il progetto ‘Smart Covid19’. Con questa somma sarà possibile pagare, sino alla fine di maggio, il lavoro straordinario dei vigili dei Comandi dei 60 comuni che hanno aderito. Dunque – conclude De Corato – mi auguro che, anche in virtù di questo stanziamento, nei prossimi giorni non mancheranno, anzi, saranno intensificati i controlli”.