Cavalierato al merito per il presidente del Consorzio Grana Renato Zaghini

Mantova Il presidente del Consorzio di Tutela del Grana Padano Renato Zaghini ha ricevuto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica. Zaghini è presidente del Caseificio Europeo dal 1997 e dal 2020 è alla guida del Consorzio di Tutela. «È un riconoscimento alle grandi capacità imprenditoriali e alle profonde qualità umane del presidente Zaghini, che da anni è ai vertici del Consorzio che tutela e valorizza il prodotto DOP più consumato nel mondo – ha commentato il Direttore Generale del Consorzio, Stefano Berni, a nome di tutto il mondo consortile – Ha assunto la presidenza in uno dei periodi più difficili non solo per l’economia e il settore agroalimentare, ma per l’intera umanità, scossa da epidemie e conflitti”. Sessantasette anni, sposato, ha due figli di 44 e 42 anni, che ora guidano l’azienda di famiglia, un allevamento di medie dimensioni di vacche da latte a Bagnolo San Vito. (abb)