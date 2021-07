Nuovi barman e bartender grazie al piano scuola estivo dell’alberghiero di Gazoldo

GAZOLDO – Nella cornice dell’Istituto “Falcone” ad indirizzo Alberghiero, presso la sede di Gazoldo degli Ippoliti, terminato il periodo scolastico, alcuni studenti si sono ritrovati nuovamente tra i banchi per poter seguire un corso di bartender, organizzato dalla Scuola. Con questo progetto si è permesso agli studenti di mantenere viva la socialità nel periodo estivo e, soprattutto, si è data loro la possibilità di apprendere quanto necessario per iniziare la professione di barman e bartender. Tale attività di barman e bartender è fortemente richiesta da molti locali, sia qui in Italia che all’estero, anche in considerazione della ripresa economica prevista dagli esperti in questo specifico settore. Il corso è stato tenuto in collaborazione con una delle principali società di settore, con un’esperienza quasi ventennale, che ha messo a disposizione degli studenti dei barman e bartender professionisti. Durante le lezioni hanno potuto approfondire tutto quello che risulta necessario per svolgere la professione di barman e bartender, e la gestione consapevole e in sicurezza di una postazione bar professionale. Oltre alle lezioni teoriche, agli studenti sono state messe a disposizione dalla scuola tutte le attrezzature e le strumentazioni necessarie per potersi cimentare nella realizzazione di cocktail, così da apprendere al meglio ogni argomento trattato. I ragazzi durante il corso hanno imparato a realizzare i cocktail più richiesti e, altresì, hanno appreso le tecniche per crearne di nuovi. Con questo progetto l’Istituto Alberghiero di Gazoldo ha permesso ai propri studenti di seguire un corso che potranno sfruttare professionalmente, non appena termineranno il loro percorso di studi. La chiave di lettura di questo progetto è quello di formare dei giovani professionisti pronti ad affrontare le sfide lavorative e in grado di saper coniugare gli insegnamenti teorici con quelli pratici. Quindi, se da un lato si resta fortemente ancorati alla formazione classica dall’altro si è voluto garantire agli studenti la capacità di saper fare e realizzare in modo innovativo dei cocktail, con un occhio speculare all’attività lavorativa futura! Questo modus operandi, da parte della scuola, viene portato avanti da qualche anno e, alla luce dei risultati, possiamo confermare che risulta essere vincente. L’istituto riceve, di continuo e quasi giornalmente, delle richieste di nominativi di studenti da parte di locali, attività ricettive e ristorative. E proprio grazie alle iniziative di questa natura, sul mercato del lavoro gli risultano essere quelli maggiormente formati e consapevoli dell’importanza di saper lavorare bene e in maniera professionale. (ma.vin)