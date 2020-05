A Suzzara riduzioni anche a Imu e Tari per fronteggiare la fase 2

SUZZARA – Capitolo Cosap, Imu e Tari: a Suzzara sono in arrivo altre importanti iniziative per il tessuto commerciale cittadino, come conferma il vicesindaco e assessore al bilancio Tazio Tirelli, dopo l’atto di indirizzo approvato nella seduta della giunta comunale ieri mattina. «Non parole, ma un impegno concreto e che siamo pronti a sostenere per le categorie maggiormente colpite dalle restrizioni dettate dal Coronavirus – spiega Tirelli illustrando nel dettaglio il pacchetto di misure – Partiamo dall’esenzione del pagamento Cosap per il plateatico di bar e ristoranti sull’intero territorio comunale per tutto il 2020. Poi ci sarà una riduzione del 70% del canone Cosap per il periodo da aprile fino a Capodanno per gli operatori del mercato settimanale e di quello contadino». Ma non è finita qua. Molto importante, infatti, è l’esenzione totale per cinema, teatri ed alberghi della quota comunale Imu per il 2020, passando poi alla riduzione di due punti percentuali di Imu per i proprietari di immobili che abbasseranno di almeno il 25% il canone di locazione all’inquilino; lo stesso provvedimento vale pure se il proprietario è titolare dell’attività. Per quanto riguarda la Tari in arrivo l’esenzione totale per i mesi di marzo, aprile e maggio per tutte le attività che hanno dovuto chiudere i battenti causa Covid, purché, ovviamente, in regola con i pagamenti precedenti. «Inoltre – conclude il vicesindaco – il parcheggio delle poste non sarà più a pagamento da giugno fino a dicembre di quest’anno».