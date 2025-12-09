Abbandona auto guasta e rifiuti in campagna: denunciati un 39enne e un 37enne nel Mantovanorifiuti

ALTO MANTOVANO – Operazione congiunta per il Nucleo Carabinieri Forestali di Mantova e di Castiglione delle Stiviere, impegnati nei giorni scorsi in una serie di controlli mirati nei comuni di Marcaria e Canneto sull’Oglio. L’attività rientra nelle azioni di prevenzione e contrasto agli illeciti ambientali sul territorio provinciale. Nel comune di Marcaria, i Carabinieri Forestali di Mantova hanno sanzionato un uomo di 39 anni, di origine indiana e residente nel paese, per aver abbandonato sulla pubblica via un veicolo fuori uso, di sua proprietà, invece di conferirlo presso un centro di raccolta autorizzato. L’auto, lasciata in stato di degrado lungo la strada, è stata rimossa e il proprietario dovrà ora rispondere della violazione amministrativa contestata. A Canneto sull’Oglio, invece, i Carabinieri Forestali di Castiglione delle Stiviere hanno sanzionato e denunciato all’Autorità Giudiziaria un 37enne del posto. L’uomo è accusato di essersi introdotto in un terreno agricolo e di avervi abbandonato diversi rifiuti domestici, tra cui vestiti usati, calcinacci, valigie e mobilio vario. Una condotta che, secondo gli investigatori, configura ipotesi di reato in materia ambientale. Si precisa che il procedimento relativo al 37enne si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata in sede processuale, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza e del contraddittorio tra le parti.