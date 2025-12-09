Ruba bombole per autoclave e un irrigatore: 72enne di Sustienente nei guai

SUSTINENTE – Si sarebbe introdotto nel cortile di un’abitazione di Sustinente e, trovandosi davanti tre bombole in ferro per autoclave e un irrigatore professionale completo di cavalletto, non avrebbe resistito alla tentazione di impossessarsene. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo avrebbe prelevato gli oggetti con l’intento di rivenderli. La compravendita, però, non è andata a buon fine grazie al tempestivo intervento dei militari della Stazione di Sustinente, che hanno recuperato il materiale e identificato il presunto autore del gesto: un 72enne del luogo. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto – in via ipotetica e accusatoria – responsabile dei reati di furto aggravato, trasporto abusivo e gestione illecita di rifiuti.