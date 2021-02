Acquista un cellulare su internet ma viene truffato, vittima un 47 di Castelbelforte

CASTELBELFORTE – Ha tratto in inganno un operaio 47enne di Castelbelforte, facendosi accreditare sul suo conto corrente, la somma di 300 euro. Il denaro era stato versato per l’acquisto di un telefono cellulare messo in vendita su una piattaforma web di annunci di compravendita. Il telefono, però, non è mai giunto a destinazione. La vittima della truffa ha consì deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, affinchè venga identificato il responsabile. Il truffatore aveva raggirato il mantovano dopo alcune comunicazioni telefoniche. Gli acquisti online sono comodi, ma è necessario prestare la massima attenzione quando si compra da siti, specie quelli sconosciuti ai più o se si acquista merce usata dai mercatini digitali o attraverso i forum. Si potrebbe essere vittime di truffe, proprio come accaduto al 47enne di Castelbelforte.

Ed è attraversi questo avvertimento, è cioè di fare attenzione agli acquisti on line e di utilizzare una carta prepagata, che le forze dell’ordine raccomandano la massima attenzione.

Sono infatti all’ordine del giorno trufe ai danni di persone che fanno acquisti su internet. (ma.vin)