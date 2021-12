Affitti e utenze: pioggia di contributi ad Asola

ASOLA – AsolaIl Comune ha istituito a favore dei nuclei famigliari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid e tra quelli in stato di bisogno un contributo a sostegno delle spese di affitto, un contributo per le utenze domestiche di acqua, gas e luce e buoni spesa alimentare per beni di prima necessità. L’istanza andrà presentata presso l’ufficio servizi sociali, previo appuntamento contattando il numero telefonico 0376-733054. Verranno accolte anche le domande pervenute via mail all’indirizzo servizisociali@comune.asola.mn.it.

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. La domanda per il contributo delle spese di locazione non è cumulabile con quella per le utenze domestiche, è invece cumulabile con quella per i buoni alimentari. Il contributo per le spese di locazione sarà di 350 euro per famiglie fino a 2 componenti, di 450 euro per famiglie fino a 4 componenti e di 600 euro per nuclei da 5 e più componenti. Il contributo per le spese di utenze domestiche sarà di 150 euro per famiglie fino a 2 componenti, di 250 euro per famiglie fino a 4 componenti e di 300 euro per nuclei da 5 e più componenti. Le domande ammesse verranno liquidate mensilmente con decorrenza da gennaio 2022. L’importo del buono alimentare sarà infine di 100 euro per nuclei con un componente, di 150 euro per nuclei con due componenti, di 200 euro per nuclei fino a quattro componenti e di 250 euro per nuclei da cinque e più componenti. Il bando comunale rimarrà aperto fino ad esaurimento delle somme messe a disposizione dall’amministrazione comunali pari a 42mila euro.

Paolo Zordan