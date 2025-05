Agorà Onlus: la persona al centro, insieme per l’autonomia e il futuro

RIVAROLO MANTOVANO – Agorà Onlus è una cooperativa sociale che dal 1992 eroga servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi a favore di persone con disabilità, anziani e minori. Tramite il lavoro di 130 soci opera per una comunità inclusiva, solidale e accogliente sostenendo l’integrazione delle risorse per accrescere le opportunità di tutti i cittadini. L’impegno prioritario di Agorà quale soggetto attivo di governance locale, è promuovere l’integrazione sul territorio di soggetti pubblici e privati, collettivi e individuali negli ambiti di competenza. Agorà, come cooperativa sociale già sensibile alle tematiche di sostenibilità sociale, ha conseguito nel 2024 la certificazione di parità di genere (Uni Pdr 124/2022) per certificare anche i corretti comportamenti interni. La Cooperativa opera in particolare nei distretti dell’Oglio Po Viadanese/Casalasco e in quello Asolano. I servizi di Agorà attualmente soddisfano i bisogni di circa 200 persone con disabilità e delle loro famiglie. I vari servizi sono pensati per accogliere utenti con disabilità cognitiva e/o fisica di livello lieve, media, grave o gravissima, con servizi residenziali e diurni, presso gli istituti scolastici o con interventi domiciliari. La completezza e la complessità dei servizi è pensata per poter operare con tutti i soggetti possibili pensando non solo al mantenimento delle autonomie residue degli assistiti ma anche allo sviluppo e potenziamento delle loro abilità grazie alle sinergie possibili al loro interno e con il territorio. La cooperativa ha sede amministrativa a Rivarolo Mantovano, mentre i vari servizi si trovano a Casatico di Marcaria: Residenza Sanitaria Disabili (Rsd) “Filos” struttura residenziale socio sanitaria, Comunità Alloggio “Al Primo Piano” struttura residenziale socio assistenziale, Centro Diurno Disabili (Cdd) “La Cometa” centro diurno socio sanitario, Centro Socio Educativo (Cse) “L’Alveare” centro diurno socio assistenziale. Bozzolo: Cortile Didattico “Impronte a Colori”, struttura accreditata per l’erogazione di interventi assistiti con animali e provvista di aula didattica multimediale in cui vengono resi servizi a persone con disabilità, minori e famiglie. Asola: Servizio Formazione Autonomia “Il Girasole” servizio semiresidenziale propedeutico allo sviluppo delle autonomie ed al possibile inserimento lavorativo. Si tratta della parte “B” della Cooperativa che viene utilizzata per facilitare l’ingresso al lavoro degli utenti che abbiano dimostrato buone potenzialità. Cingia de’ Botti, località Vidiceto (Cremona): Cse/Cdd “Il Portico” servizio diurno socio sanitario e socio assistenziale, “Appartamento Arco” utilizzato per progetti di palestra di autonomia abitativa e residenzialità temporanea. La cooperativa eroga inoltre servizi per minori e famiglie, in particolare servizi educativi ed assistenziali domiciliari e scolastici, attività di animazione, grest estivi, attività didattiche e formative sia in collaborazione con gli enti del territorio che in forma autonoma.