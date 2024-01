Agricoltore di Castiglione Mantovano muore schiacciato da una rotoballa, aveva 57 anni

CASTIGLIONE MANTOVANO (Roverbella) – Agricoltore di 57 anni è morto ieri, primo gennaio, poco prima delle 22, schiacciato da una rotoballa mentre era al lavoro nella sua corte agricola a Castiglione Mantovano. Purtroppo sono risultati vani i tentativi di salvare il 57enne da parte del 118 come anche le manovre di soccorso effettuate poi in ospedale a Villafranca dove l’uomo è arrivato in elisoccorso. Troppo gravi, infatti, le condizioni dell’agricoltore. Sul posto, oltre i vigili del fuoco di Mantova, anche i carabinieri e i tecnici del servizio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Ats.