Agricoltura, Mauro Fasano è il nuovo direttore di Esarf

MILANO – Si è insediato oggi, 2 gennaio, il nuovo direttore di ERSAF l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste: Mauro Fasano; nominato lo scorso 20 dicembre dal Cda dell’Ente della Lombardia.

Fabio Losio, presidente di ERSAF, ha spiegato che con la nomina di Fasano, “l’Ente punta a candidarsi, nei prossimi cinque anni, a diventare per Regione lo strumento per le innovazioni agricole del futuro. Una strategia – ha proseguito Losi – in piena sintonia con le indicazioni dell’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi che ha, più volte, sottolineato come la struttura rappresenti una risorsa preziosa per l’agricoltura lombarda sia in tema di trasferimento dell’innovazione e promozione del nostro sistema agroalimentare sia nella gestione del patrimonio forestale. Non dimenticando l’importanza della salvaguardia della biodiversità e la valorizzazione dell’importantissima agricoltura di montagna”.

Da parte sua, il neo direttore, ha sottolineato come siano tante le sfide che lo aspettano alla guida dell’Ente “ a partire da tutte quelle attività di ricerca da mettere a disposizione dell’intero comparto agroalimentare con particolare riferimento a tutte quelle esperienze e pratiche legate all’innovazione e alla sostenibilità”.

Mauro Fasano, 61 anni, laureato in Agraria con specializzazione in Scienze forestali, ha, nel corso degli anni, maturato una lunga esperienza dirigenziale presso la Regione che lo ha portato a ricoprire la carica di Segretario Generale del Consiglio regionale durante la scorsa legislatura.