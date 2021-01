In centro a Mantova con la droga in tasca, 58enne pregiudicato beccato dalla Polizia

MANTOVA – Nella nottata appena trascorsa gli Agenti della Squadra “Volante” e della Polizia Stradale, nel corso dei consueti controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione di reati, individuavano un 58enne pluripregiudicato conosciuto alle Forze di Polizia mentre, in spregio alle norme governative e regionali attualmente in vigore, passeggiava in via Chiassi a Mantova. I poliziotti, pertanto, decidevano di procedere all’immediato controllo del soggetto, il quale, sin da subito, iniziava ad avere un atteggiamento poco collaborativo ed insofferente nei confronti di coloro che lo stavano controllando. Gli Agenti di Polizia, quindi, effettuavano tramite la Centrale Operativa della Questura il consueto controllo del nominativo alla Banca Dati del Ministero dell’Interno, dal cui esito si poteva appurare che M.M. – 58enne di origini marocchine attualmente non in regola con il Permesso di Soggiorno – annoverava a suo carico svariate denunce e procedimenti penali in corso per reati di diversa natura e gravità, quali, ad esempio, spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi e lesioni personali. A seguito di quanto rilevato e per l’atteggiamento sempre più insofferente del soggetto, i poliziotti decidevano quindi di accompagnarlo negli Uffici di Piazza Sordello per sottoporlo ad una perquisizione personale. Durante le fasi della perquisizione venivano rinvenuti, nella tasca del giubbotto di costui, 4 confezioni di sostanza stupefacente contenuta in una pellicola trasparente termosaldata che le successive analisi chimiche – effettuate tramite “narcotest” dal Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica di Mantova – confermavano che si trattava di cannabis per un peso totale di circa 15 grammi . Al termine delle Operazioni di Polizia M.M. veniva segnalato in via amministrativa per il possesso di sostanza stupefacente per uso personale, nonché sanzionato per aver violato le norme governative e regionali per il contenimento della diffusione della pandemia dovuta al virus COVID-19. L’Ufficio Immigrazione della Questura, su disposizione del Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori, ha avviato le procedure d’urgenza in modo che M.M. venga espulso dal nostro territorio nazionale e rimpatriato nel Paese di provenienza.