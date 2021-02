Aiuti alle aziende locali: pronti oltre 40mila euro

GAZZUOLO Il comune di Gazzuolo a sostegno delle attività commerciali ed artigianali del territorio: indetto un un bando grazie al Fondo istituito con il Dpcm del 24 settembre 2020 dal Consiglio dei Ministri. I fondi messi a disposizione ammontano a 40.350 euro.

Dare una tempestiva risposta alle micro imprese quale risposta anche alle difficoltà causate dal Covid-19 semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo quanto previsto dal Dpcm stesso. Per l’anno 2020 sono stati assegnati al comune di Gazzuolo 40.350 euro.

Destinatarie del contributo a fondo perduto per spese di gestione e/o di investimenti sostenute nell’anno 2020 sono le micro imprese (con meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2milioni di euro) che svolgono attività commerciale e artigianale. Alla data di presentazione della domanda, le imprese dovranno svolgere attività economiche in ambito commerciale e artigianale e l’unità operativa deve trovarsi nel Comune di Gazzuolo; devono essere regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all’Albo delle imprese artigiane e risultare attive al momento della presentazione della domanda. Le stesse aziende non devono, inoltre, essere in stato di liquidazione o di fallimento o soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e non devono avere in corso contenziosi con gli enti previdenziali. Infine, devono essere in regola con il versamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti del Comune. I contributi si tradurranno in 2mila euro per le attività che abbiano registrato nel 2020 un calo del fatturato rispetto al 2019 e/o che siano state oggetto di chiusure temporanee superiori a 15 giorni stabilite da Dpmc a seguito dell’emergenza Covid e pari ad un massimo di 500 euro per tutte le altre attività che non hanno registrato cali di fatturato e/o chiusure. La domanda per gli aiuti dovrà essere presentata tramite pec a comune.gazzuolo@pec.regione.lombardia.it, entro le ore 12 del giorno 20 marzo.