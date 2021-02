Il sindaco di Acquanegra cerca volontari per il servizio Piedibus

ACQUANEGRA Tutto è pronto per far partire il servizio di Piedibus anche nel paese in riva al Chiese. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Monica De Pieri prosegue infatti il proprio lavoro per ideare iniziative di sensibilizzazione che promuovano l’adozione da parte di tutti i cittadini di stili di vita meno sedentari, più salutari, “ecologici” e sostenibili, partendo dalla quotidianità e dalle abitudini di vita di ogni giorno. Per questo motivo si è deciso di istituire il servizio del “Pedibus: lo scuolabus che si muove grazie ai piedi dei propri passeggeri”, con l’obiettivo di incoraggiare i bambini e le loro famiglie ad andare a scuola a piedi. Si tratta di un progetto promosso dall’Ats della Val Padana che consente ai bambini di andare a scuola a piedi, accompagnati da adulti volontari. Ma affinchè il progetto dell’andare a scuola camminando possa affermarsi anche nel paese in riva al Chiese, c’è bisogno dell’aiuto dei cittadini e chi fosse interessato a diventare volontario conclude il primo cittadino acquanegrese può contattare l’ufficio dei servizi scolastici del comune al numero telefonico 0376-79101 interno 3». (p.)