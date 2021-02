Donato al Mu.Vi. un dipinto del ‘700 della famiglia Pezzali

VIADANA Il sindaco di Viadana Nicola Cavatorta ringrazia, per conto della direzione del Museo cittadino, per il dono ricevuto. La famiglia Pezzali, originaria di Salina, ha deciso di dare un proprio contributo al patrimonio artistico del Museo Civico “A. Parazzi”, offrendo in dono un quadro ligneo, risalente al 1798.

L’opera ritrae Virginio Pezzali che, recatosi a caccia tra i boschi viadanesi, sopravvisse, senza riportare alcuna ferita, all’esplosione del proprio fucile. La vampata di fuoco, proveniente dall’arma, è ben evidente nel dipinto, come anche l’immagine della Vergine Maria, che dall’alto pare assistere alla scena. Sentendosi graziato miracolosamente, Virginio, decise di ringraziare proprio la Madonna, commissionando questo quadro, che venne custodito, come avviene solitamente per le immagini ex voto, nella chiesa parrocchiale, in questo caso, di Salina. Durante il periodo napoleonico, l’opera venne rimossa dall’edificio sacro e restituita alla famiglia. Oggi, dopo lungo tempo, il quadro ha trovato una nuova importante collocazione, tra le opere esposte al Mu.Vi.. Il sindaco ha scritto per ringraziare i generosi cittadini: «desidero ringraziare di cuore per l’attenzione dimostrata nei confronti della Città di Viadana con la donazione di opera d’arte pittorica che sarà destinata al Museo Civico».