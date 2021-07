Tornano gli appuntamenti con il cinema all’aperto: si parte il 15 luglio

SAN GIORGIO BIGARELLO – Sulla scia del riscontro positivo dello scorso anno, il Comune di San Giorgio Bigarello, in collaborazione con Ersaf, EcoMuseo e Pro Loco La Ghianda, organizza cinque serate di cinema all’aperto a cura del Cinema del Carbone, in due diverse location: la foresta della Carpaneta e il Centro culturale di via Frida Kahlo.

Ricco il palinsesto, con una proposta a vantaggio di tutte le fasce di età e che punta a valorizzare i luoghi della cultura convenzionali e non, creando opportunità per i cittadini di rivivere il territorio, dopo un ulteriore anno di pandemia. La programmazione riprende giovedì 15 luglio e sabato 21 agosto in Foresta Carpaneta con “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino – film scelto per la Giornata Mondiale sulle capacità dei Giovani – e “Miniscule 2-Alla ricerca di nuovi mondi”. Poi ci si sposta per due giovedì consecutivi al Centro culturale di San Giorgio Bigarello – il 26 agosto e il 2 settembre – per le proiezioni di “Figli” e “Volevo nascondermi”. «Quest’estate torneremo al cinema dopo un lungo periodo di assenza dalle sale – afferma l’assessore alla cultura Daniela Sogliani -. Il cinema ci permette di viaggiare nel tempo, riflettere e ci mostra con chiarezza l’essenza della realtà. In questo programma abbiamo voluto presentare pellicole per un pubblico di tutte le età e chiudiamo con un l’ultima perla di Elio Germano dedicata al pittore e scultore Antonio Ligabue che ha ottenuto premi e riconoscimenti dalla critica».

Il costo per la visione di ciascun film è di 5 euro, tranne che per la proiezione di sabato 21 agosto per “Miniscule 2-Alla ricerca di nuovi mondi” che è gratuita. Possibilite abbonarsi a tutte le proiezioni al prezzo di 15 euro. Il numero di posti é limitato. Occorre quindi prenotarsi obbligatoriamente scrivendo a: info@ilcinemadelcarbone.it e indicando nome, cognome,titolo del film e numero di persone (pagamento in loco). Inoltre, per partecipare agli eventi è necessario scaricare la modulistica sul sito del Comune (comune.sangiorgiobigarello.mn.it). (m.v.)