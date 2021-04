Al ristorante come se niente fosse, chiuso per 5 giorni il Vittoria a Pozzolo

MARMIROLO Nell’ambito delle attività disposte con Ordinanza dal Questore della Provincia di Mantova Paolo SARTORI e finalizzate al controllo del rispetto delle disposizioni governative emanate al fine di evitare il diffondersi della pandemia da Covid 19, in conformità alle Direttive del Ministero dell’Interno ed a quanto concordato in seno al Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica, la Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, nel corso dei consueti controlli ad alcuni Esercizi Pubblici del territorio provinciale, in particolare nella giornata di ieri, a Pozzolo di Marmirolo, all’interno della Locanda “Vittoria” venivano individuate alcune persone comodamente sedute ai tavoli posti nel plateatico del locale, intenti a mangiare ed a consumare bevande di vario tipo.

Al termine delle attività di controllo e di verifica dell’esercizio pubblico, del gestore e dei clienti presenti, gli Agenti della Questura provvedevano a redigere 3 Sanzioni amministrative, ciascuna di 400 Euro, nei confronti del titolare della locanda e dei 2 clienti sorpresi a violare le disposizioni normative.