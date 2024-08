Al via l’Antichissima Fiera delle Grazie 2024 con il 50esimo Incontro Nazionale dei Madonnari

CURTATONE Il borgo di Grazie di Curtatone (Mn) è pronto ad ospitare l’Antichissima Fiera delle Grazie (14-18 agosto) e il suo evento clou, il tradizionale Incontro nazionale dei Madonnari (14-15 agosto), che quest’anno giunge alla sua 50esima edizione. Un traguardo importante per quello che viene riconosciuto come il più importante evento internazionale dedicato all’arte madonnara, e che vedrà alcune importanti novità: il tema della Divina Commedia come fil rouge delle opere, che accompagnerà turisti e visitatori in un percorso guidato lungo alcuni passi del poema dantesco, e la partecipazione straordinaria, nel ruolo di presidente delle tre giurie selezionate, di Kurt Wenner, il più famoso street artist nel mondo, maestro madonnaro e padre della street painting 3D, che conserva un profondo legame con Grazie.

Quest’anno saranno 135, di cui circa 40 provenienti dall’estero, gli artisti del gessetto che, chini sull’asfalto del sagrato del Santuario della Beata Vergine delle Grazie, lavoreranno alle loro opere dal mattino del 14 al tramonto del 15 agosto, regalando ai visitatori uno spettacolo unico e di grande valore artistico.