San Martino e Solferino, aperture ferragosto

SOLFERINO Per chi opterà per un ferragosto tra le Colline Moreniche si segnala che giovedì 15 agosto i Musei di Solferino e San Martino saranno aperti. Con il biglietto unico, al costo di 10 euro, vi attendono la monumentale e solenne Torre di San Martino della Battaglia, il Museo di San Martino, la Rocca ed il Museo risorgimentale di Solferino. La Torre di San Martino della Battaglia rappresenta una meta di grande importanza storica e simbolica per l’unità d’Italia. Una Torre interamente affrescata, dalla cui cima si gode di un panorama spettacolare, sul lago di Garda. Dietro la Torre, il Museo, un edificio suggestivo sorto in memoria della storica battaglia del 24 giugno 1859 e delle guerre d’indipendenza italiane. La Spia d’Italia a Solferino, con la sua imponente e millenaria presenza, austera, tra le colline moreniche, custodisce un passato che ha dato origine all’unificazione nazionale ed alla nascita della Croce Rossa. Nel Museo risorgimentale si possono scoprire armi, divise, testimonianze e memorie degli alleati francesi che hanno contribuito a fare l’Italia. Sempre visitabili anche gli Ossari, biblioteche umane che narrano di una grande epopea di eroismo e sacrificio: il Risorgimento. La Storia non va in vacanza.

