Al volante con un tasso alcolemico da coma etilico: fermato per tempo dai carabinieri

PEGOGNAGA Avrebbe potuto causare un incidente se non fosse stato fermato in tempo dai Carabinieri della Stazione di Pegognaga, impegnati in un servizio preventivo di controllo del territorio. È il caso di dire una tragedia sfiorata. Si, perché condurre un veicolo con un tasso alcolemico pari a 2,38 g/l è quasi un record. In negativo ovviamente.

Un pachistano 40enne residente a Pegognaga è stato fermato dai Carabinieri mentre conduceva zigzagando un’autovettura. A fatica è riuscito a scendere dal veicolo, e solo la pazienza dei Carabinieri ha permesso che quel conducente riuscisse a superare la prova dell’etilometro. Perché di fiato ne aveva poco, ma di alcool molto.

Allo straniero non è rimasto che andare a casa a piedi, perché la patente di guida gli è stata ritirata dai Carabinieri di Pegognaga e l’autoveicolo è stato prelevato da un soccorso stradale. Ovviamente è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Mantova per guida in stato di ebbrezza