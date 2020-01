Alcol al volante: patente ritirata a un camionista

GONZAGA Quella della guida in stato di ebrezza è una problematica sempre all’attenzione delle forze dell’ordine, così come stringente è l’attività di controllo da parte dei carabinieri, grazie anche all’impiego del precursore Alcolblow, che permette in maniera speditiva di accertare se un automobilista ha assunto alcolici prima di mettersi alla guida del mezzo. Negli ultimi giorni i militari della compagnia hanno eseguito 27 controlli di cui 2 hanno avuto esito positivo mentre per i restanti 25 la spia è stata di colore verde quindi non avevano assunto alcolici. In particolare, un camionista controllato da personale dell’Aliquota Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Gonzaga mentre era alla guida di autoarticolato è stato trovato con un tasso alcolico pari a 1,44, mentre il limite per questa categoria di lavoratori deve essere pari a zero. Un altro automobilista è stato trovato positivo alla cocaina a seguito di accertamenti ematici ed è stato denunciato, mentre un 22enne suzzarese si è vista ritirare la patente di guida perché si era messo alla guida del proprio mezzo con un tasso alcolico pari a 1,15 g/l.