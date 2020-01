Vandali imbrattano la sede del Movimento 5 Stelle di via Rippa

MANTOVA Una A cerchiata tracciata con una bomboletta di vernice a spray di colore blu sulla vetrina della sede cittadina del Movimento 5 Stelle in via Rippa. Un atto vandalico che è stato scoperto ieri sera da alcuni iscritti del Movimento e che è stato denunciato questa mattina alle forse dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos della questura di Mantova e i carabinieri. Gli investigatori stanno vagliando le immagini dlele telecamere di sorveglianza della zona per cercare di identificare l’autore dell’imbrattamento per un danno di poche centinaia di euro. “Un gesto che dà fastidio – ha commentato il consigliere comunale del M5S Michele Annaloro – perché noi siamo un movimento fatto da cittadini per i cittadini”.