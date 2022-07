Suzzara investe più di 100mila euro all’anno per la sicurezza

SUZZARA – Ammontano a 840mila euro – in pratica più di 100mila euro all’anno di media, anche se solo dodici mesi fa l’investimento ammontava a più di 200mila euro – le risorse che il Comune di Suzzara ha messo in campo per la sicurezza. Con 187 telecamere installate nel territorio e destinate a diventare più di 200 nel corso di quest’anno.

Questi i numeri che sono stati sciorinati in un incontro pubblico specifico, nel corso del quale sono intervenuti il sindaco Ivan Ongari, il capitano Giuseppe Fiore, comandante della Compagnia Carabinieri di Gonzaga, insieme al luogotenente Andrea Todaro, comandante del Nucleo operativo radiomobile e il maresciallo Giancarlo Baglivo della Stazione Carabinieri di Suzzara, il comandante della Polizia Locale di Suzzara Sergio Cantoni e il coordinatore dei gruppi di Controllo di Vicinato Tiziano Gazzara.

In particolare Ongari ha illustrato i progetti di sicurezza urbana a Suzzara, oggetto di investimenti a partire dal 2014 riguardanti la creazione di una rete di videosorveglianza che a poco a poco è andata a coprire buona parte del territorio comunale coinvolgendo strade, in particolare le vie di accesso alla città con l’installazione di controlli ai varchi – in accoglimento dei suggerimenti dell’Arma dei Carabinieri -, parchi, piazze, luoghi istituzionali e della cultura e punti nevralgici della vita cittadina.

L’impianto è stato ampliato e installato in nuove zone arrivando ad un numero complessivo di 187 telecamere fisse che garantiscono il presidio e la sicurezza del territorio. Grazie a una convenzione, i carabinieri possono accedere direttamente alla visione delle telecamere in autonomia ed è inoltre presente un’unità amministrativa all’interno del corpo della Polizia Locale sia per visionare le telecamere che per dare supporto alle forze dell’ordine qualora ve ne fosse necessità.

Da evidenziare in particolare la contemporanea estensione dei collegamenti in fibra ottica a supporto del sistema di videosorveglianza presente; inoltre, per quest’anno sono in corso ulteriori estendimenti in piazza Garibaldi (10 telecamere di contesto), nel parcheggio di via Mazzini (2 telecamere) e in via Zonta, via Guido e zona Stazione FS (11 telecamere), tutte collegate alla centrale operativa tramite fibra ottica.