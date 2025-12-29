Porto, Voi e Pernigotti contestano l’uscita da Avviso Pubblico

Giampaolo Voi, Porto

PORTO  – «Una scelta che reputiamo molto grave, un passo indietro sul tema della legalità». La decisione del Comune di Porto Mantovano di non rinnovare l’adesione ad Avviso Pubblico è stata aspramente criticata dai consiglieri di minoranza Giampaolo Voi e Giuseppe Pernigotti. «Avviso Pubblico non è un simbolo né una bandiera ideologica, ma è un’associazione nazionale di enti locali impegnati concretamente nella promozione della legalità, della trasparenza amministrativa e nel contrasto a mafie e corruzione. La sua Carta etica è riconosciuta a livello europeo come buona pratica anticorruzione. Uscirne – evidenziano – significa sottrarsi volontariamente a un percorso pubblico di responsabilità, rendicontazione e coerenza istituzionale». I consiglieri di Voi per Porto e Porto Punto avevano presentato una mozione specifica per rinnovare l’adesione e riaprire il confronto sul valore della legalità «ma la maggioranza, nel consiglio prima di Natale, ha invece deciso di bocciarla, perseverando in una decisione di preoccupante significato politico». (M.V.)

