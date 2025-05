Ambiente: ad Asola l’ecomaratona con 55 km a piedi dall’alba a mezzogiorno

ASOLA – L’Ecomaratona, che si svolgerà oggi con forte connotazione ambientale, comprende un percorso di 55,5 km suddivisi in otto tappe, con un meraviglioso gruppo di atleti, amatoriali e di tutte le età, che si cimenteranno in una sorta di staffetta. Tra loro, la squadra dei Tedofori della luce, i maratoneti più esperti, con il compito di segnare il passo. Ogni tedoforo porterà una torcia, mezzo di trasporto della fiamma dell’Ecomaratona 2025.

I Tedofori della luce accenderanno di tappa in tappa un fuoco incoraggiante e a ogni tappa, il passaggio del tedoforo sarà contrassegnato da un momento di accoglienza, con lettura di un impegno per il futuro comune (anche angolo ristoro).

La partenza è prevista alle 4 del mattino da piazza XX Settembre con meta Casalromano. L’accensione della fiaccola avverrà in cattedrale, con breve lettura e videoregistrazione del messaggio che motiva la corsa. Il messaggio sarà condiviso, dalle 8, attraverso le pagine social dei Comuni, il sito e i canali di comunicazione della scuola. Alle 4.30 da Casalromano alla centrale idroelettrica località Chiusa, l’incontro con il sindaco Luca Bonsignore e il passaggio della fiaccola davanti al palazzo municipale. Alle 6.30 da località Chiusa si andrà a Redondesco per il ritrovo con i canoisti con la contemplazione dell’alba sul Chiese e il passaggio del Chiese con la fiaccola. Poi alle 8.30 da Redondesco a Mariana, incontro con bambini, genitori, insegnanti e rappresentanti dell’amministrazione, passaggio della fiaccola davanti alle scuole e alle 9.30 da Mariana a Castelnuovo: qui ad attenderli insegnanti e bambini con le famiglie e i rappresentanti dell’amministrazione per il passaggio della fiaccola davanti alle scuole.

Verso le 10 si partirà da Castelnuovo alla tappa di Casalmoro con il momento di accoglienza come negli altri paesi e il passaggio della fiaccola davanti alle scuole. Infine alle 11 da Casalmoro il ritorno ad Asola con l’arrivo previsto verso le 12 alla scuola media, con l’accensione finale della fiamma dell’Ecomaratona 2025.