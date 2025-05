Migliorano a Gazzoldo i livelli di raccolta differenziata dei rifiuti

GAZOLDO – L’altra sera si è svolto l’incontro pubblico con Aprica, organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Pedrollo, dedicato alla raccolta differenziata. È stata un’occasione utile per parlare di rifiuti, buone pratiche, criticità da affrontare e per chiarire alcuni dubbi. Numerosi i partecipanti che hanno dimostrato attenzione e sensibilità nei confronti di una tematica che riguarda l’intera comunità locale. «Negli ultimi anni – fanno sapere dagli uffici di via Marconi – grazie all’impegno dei residenti, sono stati raggiunti buoni risultati per quanto riguarda la differenziata. Tuttavia, però, c’è ancora margine di miglioramento, soprattutto per ciò che concerne la qualità del materiale raccolto. Dalle analisi periodiche emerge che circa un quarto dei rifiuti in plastica e metallo viene conferito in modo errato, finendo nel contenitore sbagliato. Migliorare questo dato significa: aumentare i materiali riciclabili, ridurre lo spreco di risorse, evitare che troppi rifiuti finiscano in discarica»