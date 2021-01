Arriva a Suzzara la nuova illuminazione in altre 21 strade

SUZZARA – Prosegue l’implementazione dell’impianto di illuminazione pubblica con nuova tecnologia a led approvato nel 2020 dal Comune. I lavori sono attualmente in corso in via Neruda a Brusatasso. L’obiettivo è aumentare la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale, con l’utilizzo di impianti a tecnologia led al fine di conseguire anche un risparmio energetico. Si tratta di 159 punti luce a led installati su pali in lega di alluminio cedevoli a sicurezza passiva senza assorbimento di energia qualora un’autovettura impatti contro di esso. Le strade pubbliche interessate sono 21, distribuite tra la periferia della cittadina e le frazioni.

Questo l’elenco delle vie interessate dalla prossima fase dell’intervento: via Neruda (Brusatasso); via Rismondo; viale Villa Inferiore (indicativamente tratto compreso tra via Iemmi e strada Boiane); via Marocchi; via Carobio-via Treves-via Mondolfo (Tabellano); strade Pasine (nel tratto da via Nuvolari ed esteso per oltre 300 metri in direzione nord); via Montaldi; via A. di Dio; via Fogazzano; via Guicciardini e Via Machiavelli; rotatoria della Cisa; via G. Uccelli-via Mazzali; via Pastore-via Andersen; via G. Lorca; via Campogrande (Brusatasso); via Pirotta (Tabellano). La conclusione dei lavori è prevista entro l’estate 2021.

Per l’esecuzione dei lavori sono utilizzati 700mila euro di fondi regionali.

Nel dettaglio, il lavori consistono nella realizzazione di nuove linee di illuminazione con il collegamento ai quadri esistenti attraverso l’esecuzione di opere edili quali scavi e posa di blocchi, plinti e cavidotti e pozzetti, l’installazione di pali e corpi illuminanti a tecnologia led, con richiesta di uno specifico corpo illuminante da installare in tutte le zone oggetto di ampliamento, avente caratteristiche tecnologiche omogenee con gli altri modelli già presenti sul territorio nel territorio suzzarese.