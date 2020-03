Castel Goffredo – Nuovo look per piazza Mazzini

CASTEL GOFFREDO L’amministrazione del sindaco Achille Prignaca ha destinato la somma di poco meno di 7mila euro a favore della ditta specializzata Gorni Morgan di Castel Goffredo, per l’esecuzione di interventi di ripristino della pavimentazione nella centrale piazza Mazzini e lavori edili presso alcuni immobili di proprietà comunale. In piazza Mazzini ed in piazza Martiri della Liberazione alcune piastre in porfido della pavimentazione stradale risultano essersi staccate dal fondo e pertanto risultano essere pericolose per la circolazione sia veicolare che pedonale. Presso la rsa “Il Gelso” sono state rilevate, invece, alcune infiltrazioni d’acqua dalla copertura, dovute alla rottura in alcuni punti della guaina impermeabilizzante e alle foglie che hanno intasato i pluviali, mentre presso il cimitero della frazione di Casalpoglio si rende necessario procedere alla chiusura dei loculi vuoti con pannelli in cartongesso. Un altro intervento riguarderà, poi, l’area posta di fronte al Parco comunale “La Fontanella” dove si rende necessario procedere alla sistemazione di una porzione di marciapiede in quanto le piante poste nelle immediate vicinanze hanno sollevato il battuto in cemento, con conseguente rischio per l’incolumità dei pedoni. Presso il magazzino della palestra della scuola elementare Acerbi, infine, sono state rilevate delle infiltrazioni d’acqua dalla terrazza sovrastante che hanno cagionato anche l’ammaloramento di una parte della parete posta a nord dell’immobile. L’affidamento dei lavori edili da parte del comune permetterà, quindi, di ripristinare le ordinarie condizioni manutentive degli immobili.