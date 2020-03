Magnacavallo – Municipio tirato a lucido con 370mila euro

MAGNACAVALLO Un progetto importante e oneroso per completare la rimessa a nuovo e l’efficientamento della “casa” del Comune: nel corso della prossima estate partirannno a Magnacavallo i lavori per la risistemazione dell’ala ovest del municipio: un cantiere che costerà 370mila euro, di cui 315mila provenienti dalla Regione, e che completerà una risistemazione dell’edificio che, negli anni, ha comportato investimenti per oltre mezzo milione.

I fondi sono arrivati da Palazzo Lombardia nell’ambito del recupero centri storici post sisma 2012: il cantiere all’ala ovest consentirà di ricavare tre alloggi popolari che saranno rispettivamente messo a bando, concesso al Piano di Zona per famiglie che ne abbiano necessità e messo a disposizione dei carabinieri. Inoltre – spiega il sindaco Arnaldo Marchetti – «L’ala sarà dotata di un ascensore che servirà anche per il municipio, visto e considerato che al primo piano sarà ricavata la biblioteca comunale e uno spazio per la scuola di musica». L’importo totale del progetto è poco meno di 370mila euro: i restanti 55mila a carico del Comune con fondi propri. L’iter del progetto attende il parere della soprintendenza ai beni culturali di Brescia (ricordiamo che l’edificio municipale è stato ricavato in una ex corte agricola risalente al XIX secolo. Dopo l’ok si partirà con la gara d’appalto per fare partire i lavori al massimo in luglio.

«Con questi lavori verrà completata la risistemazione del municipio che, tra vari interventi, ha superato abbondantemente il mezzo milione di euro – conclude il primo cittadino – interventi importanti per un municipio che sia davvero la “casa” per tutti i nostri concittadini».