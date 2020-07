Asola: riprendono da martedì in biblioteca le letture per bambini

ASOLA Riprendono dopo le lunghe e difficili settimane di lockdown provocate dall’emergenza sanitaria da Covid-19 anche gli appuntamenti didattici della biblioteca comunale “Andrea Torresano”. Il gruppo lettori volontari “Tararì Tararera” in collaborazione con l’assessorato alla cultura ha organizzato, appunto, per martedì alle ore 10,30 presso l’area verde della biblioteca la rassegna “Letture in giardino”, letture a bassa voce per bambini dai 2 anni ai 5 anni e genitori affamati di storie. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria e presenza massima di 7 bambini, con i partecipanti che dovranno portarsi un telo da casa per garantire il distanziamento. Il successivo appuntamento della rassegna “Letture in giardino” si terrà poi giovedì 16 luglio alle ore 17 sempre presso lo spazio verde della biblioteca comunale. Info e prenotazione presso la biblioteca “Torresano” di via Fulvio Ziacchi 4, al numero telefonico 0376-720645 e all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.asola.mn.it. (pz)