Asola, si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso di poesia ‘Un fiore all’Asola’

ASOLA Si è svolta con successo nella Sala dei Dieci del palazzo municipale di piazza XX Settembre, la cerimonia di premiazione della terza edizione della rassegna di poesia “Un Fiore all’Asola”. A centodieci anni dalla nascita del Futurismo, prima avanguardia artistica europea e ultimo grande movimento culturale italiano, il tema scelto per questa edizione è stato “La Velocità”. La cittadina del Chiese ha ospitato, così, il prestigioso appuntamento poetico nato da un’idea del critico d’arte Philippe Daverio. L’evento, organizzato dal comitato “Feste Pensanti” coordinato da Santo Denti, è stato realizzato nell’ambito del progetto “Save Italy”, movimento d’opinione internazionale fondato dallo storico critico d’arte Philippe Daverio. I concorrenti hanno messo in scena i propri componimenti: vincitori del concorso sono risultati l’associazione “Civico 40” composta da Chiara Pellegrini e Claudio Cristani con il componimento “Adelaide laveloce” dedicato alla nonna, prima automobilista mantovana; al secondo posto Elisa Zanola con il componimento “Chargez! Feu! Feu! (ou les pères de Marinetti)” ispirato alle battaglie di Solferino e San Martino e al terzo posto Angela Mariotto con il componimento dal titolo “Sono matta, sono fotonica, sono morta di fame”. Grande partecipazione del pubblico presente, sia per l’interesse suscitato dalle singole messe in scena dei componimenti, sia perché coinvolto direttamente nell’assegnazione del punteggio, oltre alla prestigiosa giuria composta dalla presidente Elisabetta Pozzetti, da Massimiliano Boschini e da Donato Novellini, figure di spicco del panorama culturale artistico italiano.

Paolo Zordan