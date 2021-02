Atteso il nulla osta per le esequie di Alan Fava

SAN GIACOMO D/S – Non si hanno ancora notizie su un nulla osta alle esequie di Alan Fava, il 39enne di San Giacomo delle Segnate deceduto domenica in un terribile incidente a Vallalta di Concordia, nel Modenese. La salma del giovane è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria per chiarire le cause della sbandata che ha portato la Mercedes del 39enne a ribaltarsi in un canale. Non è esclusa nemmeno l’ipotesi di un improvviso malore che abbia colpito il giovane, dato che secondo alcuni testimoni la fatale sbandata è stata improvvisa, non giustificata dalla velocità tenuta – che era piuttosto bassa – e a cui non sarebbe seguito alcun tentativo di frenata.

Per il giovane non c’era stato nulla da fare nonostante le immediate manovre di soccorso. Alan Fava, originario di Mirandola e operaio in una ditta di Ostiglia, risiedeva a San Giacomo da pochi mesi.