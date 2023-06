Ospedale Bozzolo: ora il mammografo è più vicino

BOZZOLO Una delle questioni che più stanno a cuore ai bozzolesi e al sindaco Giuseppe Torchio potrebbe trovare, a breve, una soluzione positiva: è infatti molto più vicina l’acquisizione di un mammografo per l’ospedale di Bozzolo, in sostituzione di quello che era stato trasferito alcuni anni fa all’ospedale di Pieve di Coriano.

La rassicurazione su questa decisione sarebbe arrivata dallo stesso direttore generale di Asst Mantova Mara Azzi al primo cittadino bozzolese in occasione della cerimonia di riapertura degli ambulatori Tao (terapia anticoagulante orale) degli ospedali di Asola e – appunto – Bozzolo: «Con la dirigente Azzi e con Asst si sta creando, in questo periodo, un clima veramente costruttivo e di reale e concreta attenzione verso i presidi ospedalieri del territorio – ha chiosato il primo cittadino – Non posso che ringraziare la dottoressa Azzi per l’attenzione dimostrata e per il fatto di avere inserito questo elemento negli impegni finanziari dell’anno in corso. In passato, con altre gestioni, il nostro nosocomio aveva subito un depauperamento con il trasferimento del reparto di riabilitazione cardio-respiratoria a Mantova e del mammografo a Pieve. Siamo in attesa: se questa cosa si concretizzerà sarà un giorno di festa per il territorio».