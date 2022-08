Tamburello serie B m – Il Castiglione alza la Coppa Italia!

Noarna Il Castiglione festeggia la conquista della Coppa Italia di serie B, dopo aver battuto sabato sera a Noarna il Castelli Calepio. Ricordiamo che in semifinale aloisiani e orobici avevano prevalso nei derby provinciali contro Malavicina e Dossena. Il quintetto di Ruffoni è partito a razzo, portandosi velocemente sul 5-1. La voglia di strafare però ha fatto il gioco dei bergamaschi che hanno rimontato s si sono portati sul 4-5, ma i ragazzi del presidente Margoni sono stati bravi a resistere e alla fine hanno chiuso il set per 6-4, con una vittoria molto sofferta, soprattutto per come si era messa la gara nelle battute iniziali.

Nel secondo si è visto subito un quaranta pari vinto dal Castiglione, con un quindici in chiusura del terzino Samuele Carpignano per il primo gioco dei virgiliani. Equilibrio sino al tre pari, poi il Castiglione ha preso il largo e sul 6-3 finale ha potuto finalmente brindare. «Una gran bella soddisfazione – dichiara il presidente Mario Margoni – Ci siamo presi la rivincita del 2019: in quell’occasione a Guidizzolo fu proprio il Castelli Calepio a prevalere. Ottima la prova dei fondocampisti Belluardo e Federico Pastrone; da loro il mezzovolo Carletti, ex del Castiglione, ha commesso almeno tre falli. Comunque è stata davvero una bella gara. Potevamo chiudere facilmente il primo set; invece abbiamo subito un grande recupero dei nostri avversari, poi nel secondo gli orobici all’inizio sono stati più guardinghi. Alla fine festa grande da parte nostra. Anche chi ha avuto meno spazio era contento. Abbiamo fatto un gran bel regalo di compleanno a Mogliotti che compie 55 primavere. Siamo contenti: dal 4 settembre testa al campionato dove siamo in vetta, poi penseremo alla Supercoppa».

Per il club mantovano si tratta della terza affermazione, dopo i successi del 2010 e 2012. Al termine degli incontri le premiazioni con gli interventi del segretario della Federazione Maurizio Pecora, del presidente Edoardo Facchetti e di Enzo Cartapati, presidente regionale Fipt Lombardia.