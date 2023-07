A Gazoldo “E…state sicuri”: ecco i consigli dei Carabinieri

Gazoldo degli Ippoliti Questa sera, a partire dalle ore 20:45, presso l’oratorio della parrocchia di Gazoldo degli Ippoliti, si terrà un incontro informativo dal titolo “E…state sicuri”, durante il quale verranno forniti consigli su come prevenire furti e truffe durante le vacanze estive. Verranno inoltre trattati argomenti riguardanti il codice della strada ed il dibattito verterà anche su tutto ciò che comprende la sicurezza sia alla guida dei veicoli, che a livello pedonale. Occasione importante per trascorrere giornate spensierate ed in assoluta sicurezza. Durante il dibattito pubblico sarà possibile fare domande in merito all’argomento al relatore che sarà il maresciallo dei carabinieri Alessandro Andreatta d’istanza presso la locale stazione della cittadina morenica. L’Alto Mantovano non è nuovo ad ospitare incontri del genere. È consuetudine, anche durante l’anno scolastico, che si tengano approfondimenti in aula con la presenza delle forze dell’ordine pronti a relazionarsi con gli alunni, come avvenuto ad esempio per gli istituti comprensivi di Medole e di Guidizzolo.