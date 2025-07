Bando regionale vinto da San Giorgio Bigarello: in arrivo il rinnovo della biblioteca

SAN GIORGIO BIGARELLO – In arrivo una biblioteca decisamente rinnovata per il Comune di San Giorgio Bigarello: nella giornata di ieri l’amministrazione guidata da Davide Dal Bosco ha confermato che l’ente si è aggiudicato il bando “Avviso Unico Cultura 2025” promosso da Regione Lombardia, ottenendo un contributo di poco meno di 25mila euro euro destinato alla riqualificazione degli spazi attualmente occupati dalla Biblioteca di pubblica lettura. Il finanziamento – fanno sapere dalla giunta – permetterà di rinnovare completamente gli arredi e rimodulare la disposizione delle aree fruibili, rendendo la biblioteca comunale più moderna e funzionale per cittadini, visitatori e per ospitare eventi culturali. Un aspetto importante è rappresentato dal fatto che il Comune ha ottenuto il massimo del finaziamento richiesto.

Le tempistiche sono ovviamente ancora difficili da definire in questo momento dell’iter burocratico: il progetto c’é ma, ovviamente, per attuarlo il Comune doveva ottenere il riconoscimento dei fondi necessari. L’auspicio, per l’amministrazione, è riuscire a realizzare i lavori nella prima metà del 2026, ma un cronoprogramma sarà reso noto solo nei prossimi mesi. Come avevamo accennato l’intervento prevede il rinnovo degli arredi esistenti; la rimodulazione della disposizione delle aree fruibili; il miglioramento dell’accessibilità e della funzionalità degli spazi.