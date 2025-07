Successo per la Notte Bianca ad Asola

ASOLA – La “Notte Bianca 2025” organizzata sabato sera dall’Associazione Esercenti Asolani in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune è stata un grande successo, con tantissime persone arrivate anche dai paesi limitrofi del mantovano e delle vicine province di Brescia e Cremona. Sono stati davvero numerosi gli eventi che sono andati in scena nel corso della lunga notte di festa per le vie del centro storico che si è animato con artisti di strada, hobbisti, bancarelle, arte, punti ristoro, street food, birra e drink in giro per tutti i locali del centro. Nelle piazze e vie del centro i negozi sono rimasti aperti fino alla mezzanotte. Un’occasione per vivere la cittadina del Chiese in modo diverso, attraverso eventi culturali e di intrattenimento che si sono prolungati fino a tarda notte. Nella centrale piazza XX Settembre si è tenuto poi l’evento clou della serata, ovvero il Remember Sayonara, un evento davvero imperdibile per tutti gli amanti della musica degli anni ’80 e ’90