BERTANI ARREDAMENTI, azienda leader nel settore. Sinonimo di qualità, pregio e professionalità

Un’eccellenza italiana che da ben 40 anni accompagna i propri clienti nella scelta

di arredi per interno e ambienti realizzati su misura, secondo esigenze personalizzate

CASALOLDO – Tra le più importanti e storiche aziende che il territorio dell’Alto Mantovano celebra, si annovera anche la storia di Bertani Arredamenti, un’eccellenza italiana che da quarant’anni accompagna i propri clienti nella scelta di arredi e ambienti costruiti e realizzati su misura.

Bertani arredamenti è infatti una bellissima storia italiana che ha origine proprio nel Mantovano. È la storia di una famiglia che soltanto grazie alla propria visione e al proprio lavoro è diventata, generazione dopo generazione, leader nel settore dell’arredamento d’interni e conosciuta un po’ ovunque; marchio inossidabile di qualità e serietà. Bertani arredamenti è anche la storia di una piccola ferramenta in un piccolo vicolo di paese, che oggi, dopo quasi sessant’anni, ha uno showroom di 1800 metri quadrati e che serve con efficienza, gentilezza e competenza il territorio del nord Italia.

Da Bertani puoi progettare interamente gli interni di casa grazie a degli uffici dedicati dove troverai tranquillità, privacy e uno staff competente di designer che saprà dare voce alla tua creatività proponendoti le soluzioni migliori per la tua casa. Cucine, zona giorno e notte, bagni, living, complementi d’arredo, divani, poltrone e materassi e tanto tanto altro ancora, per non parlare dell’arredamento per l’ufficio. Da quarant’anni l’impresa si dedica all’arredamento di ambienti domestici, professionali e industriali, scegliendo i migliori operatori sul mercato in base alla ricerca e alla raffinatezza del design ma soprattutto in relazione al rapporto costo e qualità, a tutto vantaggio dei clienti abituali, nuovi e futuri.

Ma Bertani non è solo un negozio di arredamento. L’azienda infatti, oltre ad offrire un’ampia scelta per quanto riguarda gli stili e gli elementi di arredo, di ogni singolo spazio abitativo o di lavoro, si occupa anche di progettare e seguire il cantiere del cliente. «Affianchiamo la supervisione del cantiere – affermano i titolari di Bertani Arredamenti – dalla progettazione, che ovviamente vedrà protagonisti le esigenze e i desideri del cliente, alla convocazione degli artigiani, fino al controllo dei lavori e la restituzione delle chiavi. Grazie alla grande esperienza nelle soluzioni d’arredo e nella vendita di mobili e complementi, siamo diventati un punto di riferimento per chi cerca la giusta soluzione per ogni spazio, dai piccoli ambienti alle ville più prestigiose, ma anche hotel, bar, ristoranti e negozi. Facile da imitare, impossibile da copiare». L’azienda Bertani Arredamenti si trova in via Castel Goffredo 7, a Casaloldo di Mantova.