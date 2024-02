FERRAMENTA SANT’AGOSTINO, dal 1948 una storia di famiglia e passione

Un punto di riferimento importante per le attività artigianali e industriali della zona,

un luogo che offre una quantità infinita di servizi e prodotti. Un posto dove sentirsi a casa

CASALOLDO – La ferramenta Sant’Agostino nasce a Casaloldo nel 1948, fondata dall’imprenditore Augusto Bertani sul lungimirante sprono della madre Serafina. Trascorsi più di settant’anni oggi la gestione giunge alla terza generazione mentre la quarta attende di entrare in scena. Oggi la gestione è affidata a Elio Bertani e alla moglie Miriam Ruffini che con l’aiuto delle figlie Silvia ed Alessia portano avanti con passione e dedizione l’attività tramandata, con l’inserimento in attività da circa un anno e mezzo anche del terzogenito Gabriele. La Ferramenta Sant’Agostino è divenuta rapidamente un punto di riferimento importante per le attività artigianali e industriali della zona, grazie anche al costante impegno profuso e alla passione nel lavoro che contraddistingue la famiglia Bertani. «Ferramenta Sant’Agostino – racconta la famiglia Bertani – è un luogo dove potrete trovare tutto quello di cui avete bisogno, che voi siate privati o artigiani. Centinaia di attrezzi diversi per ogni utilizzo, prodotti professionali per la pittura, di qualunque tipo e su qualunque materiale, stufe a pallet e a legna, antinfortunistica, casalinghi, duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Insomma, Ferramenta Sant’Agostino è questo: un luogo amichevole che offre una quantità infinita di servizi e prodotti, un posto dove si è accolti con il sorriso e dove si trovano esperti del settore con grande esperienza che sanno unire l’artigianato del passato all’innovazione moderna». Oltre a questo però, da molti anni Ferramenta Sant’Agostino si occupa anche di progettare e installare l’arredamento di uffici e aziende. Grazie ad uno staff veloce e preparato il cliente potrà rendere più efficienti gli spazi della tua attività. Per l’ufficio, i clienti potranno trovare pavimenti flottanti, controsoffitti, cartongessi, battiscopa, serramenti, scrivanie, sedie ergonomiche, scaffalature e schedari. Per l’azienda invece sono disponibili soppalchi, scaffalature leggere, porta pallet, cantilever, pareti modulari in metallo, pareti modulari in laminato, serramenti, porte elevate e tanto altro. Insomma ferramenta Sant’Agostino, non è solo una ferramenta, ma qualcosa di più, un luogo dove sentirsi a casa. «Il primo febbraio inoltre – fanno sapere i titolari – presso il MaMu Mantova Multicentre, abbiamo ricevuto da regione Lombardia con la presenza del commissario straordinario della camera di commercio di Mantova, Carlo Zanetti, e l’assessore allo sviluppo economico, Guido Guidesi, il premio di attività storica, per il lavoro e la passione nel portare avanti con tanta dedizione la nostra attività di paese, augurandoci di poter proseguire tanti altri anni ancora».