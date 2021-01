Rugby Top 10 – Gamboa: “Lazio-Viadana non si gioca”

VIADANA Adesso è ufficiale. Lazio-Rugby Viadana è stata rimandata a data da destinarsi. La gara dell’ottava di andata nel Top 10, che il quindici di German Fernandez avrebbe dovuto disputare domani a Roma con il fanalino, non si giocherà a causa di due sospetti casi Covid nelle fila giallonere. «Domenica scorsa tutta la squadra ha effettuato i tamponi – spiega il gm Ulises Gamboa – dai quali è risultato che due nostri atleti erano sospetti positivi. Entrambi in seguito hanno effettuato i molecolari di controllo, ma non avendo ancora ricevuto l’esito, abbiamo preferito chiedere il rinvio. Fra l’altro tutto il resto della squadra domani (oggi, ndr) effettuerà nuovi test che ci auguriamo diano esito negativo. Peccato doversi fermare, perchè sino ad ora come squadra non avevamo avuto alcun problema». Ritorno in campo, se tutto va bene, sabato 16 allo Zaffanella contro il Mogliano degli ex Garziera e Ormson. Nel frattempo il giudice sportivo non ha accolto l’istanza relativa al recupero casalingo col Valorugby Emilia per una entrata scorretta e pericolosa in ruck di Leaupepe su Inaki Mateu. Quest’ultimo non aveva comunque riportato conseguenze e aveva continuato a giocare. L’arbitro aveva seguito l’azione e si era anche consultato con un giudice di linea, punendo il trequarti ala del team emiliano con un calcio di punizione. Viadana ora dovrà corrispondere la somma di 500 euro agli avversari. Martedì scorso invece il giudice sportivo aveva dato ragione al ai mantovani, accogliendo l’istanza fatta per la gara di Colorno (vinta sul campo e a tavolino) per la gomitata volontaria di Chabilie sempre a Mateu, non rilevata dall’arbitro, con l’atleta emiliano poi squalificato dal 5 gennaio al 15 febbraio. «Spiace non poter giocare con la Lazio – afferma il jolly dei trequarti Michelangelo Bientinesi – A Viadana mi trovo bene, sia con lo staff tecnico sia con i compagni. Contro Petrarca Padova e Valorugby siamo stati molto concreti nella ripresa. Nei primi 40’ abbiamo concesso molto a due team di livello. Con Calvisano invece siamo stati bravi a raddrizzare la gara, tanto che con merito l’abbiamo spuntata». Rinviata per Covid anche Calvisano-Petrarca Padova. Per l’ottava giornata si giocano Valorugby Emilia-Sitav; Rovigo-Colorno e Mogliano-Fiamme Oro.