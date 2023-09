Bimbo di 11 anni investito da un’auto mentre va a scuola. Si rialza e va in classe ma poi viene ricoverato al Poma

SUZZARA Attimi di apprensione questa mattina a Suzzara per un bambino di 11 anni investito da un’auto mentre andava a scuola in bicicletta. Il piccolo è stato urtato da un’auto in viale Bianchi verso le 7.45. Il conducente dell’auto si è subito fermato e ha aiutato il bambino a rialzarsi. Questi avrebbe detto che non si era fatto niente e che doveva andare a scuola. Un passante si è offerto di accompagnarlo. Quando è arrivato, però non si sarebbe sentito bene e la maestra, venuta a conoscenza di quello che gli era successo ha chiamato l’ambulanza e avvisato i genitori. Il piccolo è stato così portato in pediatria a Mantova e ricoverato in osservazione, mentre gli agenti della Polizia locale di Suzzara, una volta avvisati dell’accaduto, sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.