Borgo Mantovano: bambini custodi di alberi con ambiente e vita

BORGO MANTOVANO- Dal 14 al 23 novembre a Borgo Mantovano si è svolta la “Festa degli alberi”.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Ambiente e Vita con il sostegno della Ditta Veralia Spa e dell’Amministrazione Comunale, ha visto la consegna di un alberello ad ogni singolo allievo delle Scuole Primarie di Revere, Villa Poma e Pieve di Coriano.

D’ora in poi ogni singolo albero sarà affidato alle cure dell’allievo che lo ha ricevuto e che ne diventerà il “guardiano” dovendo provvedere al sostentamento e alla cura della pianta affidata alla sua custodia.

L’iniziativa tende sia a sensibilizzare la collettività sui problemi e sulle tematiche ambientali, ai nostri giorni sempre più attuali e pressanti, sia a coinvolgere il Mondo della Scuola e, con l’aiuto degli insegnanti, i più piccoli.

Saranno loro, infatti, i futuri guardiani dell’Ambiente nel momento in cui verranno chiamati a conservarlo, tutelarlo, proteggerlo e difenderlo.

L’iniziativa ha così visto ancora una volta la feconda sinergia tra il Mondo della Scuola l’Associazione Ambiente e Vita, l’Amministrazione Comunale e una importantissima realtà del nostro territorio quale la Ditta Veralia.

Grande è lo sforzo che i summenzionati enti portano avanti da molti anni per tenere alto il livello di attenzione sull’Ambiente e per sensibilizzare l’opinione pubblica, e i più piccoli, alla tutela e al rispetto dell’ambiente che è il retaggio e la responsabilità di ogni essere umano.

Francesco Farsoni