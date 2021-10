Borgo Mantovano, consegnati due nuovi mezzi all’Auser

BORGO MANTOVANO- In occasione della ricorrenza di San Giovanni Paolo II, patrono del paese, venerdì 22 ottobre alle ore 18, presso la chiesa parrocchiale di Pieve, si è tenuta una Messa solenne alla presenza del Sindaco Alberto Borsari, del Vicesindaco Sergio Faioni con gli Amministratori, e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

La funzione è stata animata in maniera sublime dalla Corale San Michele Arcangelo dalla Parrocchia di Villa Poma magistralmente diretta dal Maestro Lorena Salani.

Numerosi i fedeli presenti alla funzione concelebrata da Don Renato Menegazzo e don Gianfranco Magalini

Nella Messa si è fatta memoria della figura di San Giovanni Paolo II rivolgendo a Lui il ricordo e la preghiera.

Al termine del rito, alla presenza del Sindaco, del Presidente di AUSER di Borgo Mantovano Valter Belluzzi e della Presidente Provinciale Franca Mara Fiorini sono stati benedetti e consegnati all’Associazione Comunale AUSER, due nuovi automezzi per il trasporto di anziani e persone fragili o non autosufficienti che necessitano di assistenza e supporto a causa della loro condizione.

I nuovi veicoli implementeranno e rafforzeranno l’operatività dell’Associazione sul territorio e agevoleranno l’opera dei Volontari che, con grande abnegazione e senso civico, già si prodigano per il trasporto e il sostegno delle persone in stato di necessità.

Con questo acquisto, effettuato con un fondo regionale che ha coperto il 90% del costo e la successiva donazione all’Associazione, l’Amministrazione Comunale, e AUSER stessa, dimostrano ancora una volta la grande sensibilità che sempre li contraddistingue.

Il Comune, in sinergia con l’Associazione, pone infatti in essere una linea d’azione che mette al centro la persona e le sue necessità facendo proprio quello spirito di apertura solidale che tanto fu caro proprio a Papa Wojtyla, San Giovanni Paolo II, Patrono di Borgo Mantovano.

Francesco Farsoni